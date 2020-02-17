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СНГ 17.02.2020 21:47

Минздрав Белоруссии призвал не проявлять ксенофобии к китайцам из-за коронавируса

Министерство здравоохранения Белоруссии выступает против проявления ксенофобии к выходцам из Китая на фоне ситуации с коронавирусом.

"Я бы избежал слова расизм и назвал бы это элементами ксенофобии", - сказал министр здравоохранения республики Владимир Караник журналистам в понедельник, отвечая на вопрос о возникающей панике среди населения в связи с коронавирусом.

Министр подчеркнул, что "мы ярые противники любой ксенофобии". "Надо понимать, что у нас достаточно много китайских граждан обучается - около 5 тыс. граждан, и работает. И абсолютное большинство из них на время китайского Нового года из Беларуси не выезжало", - сказал он.

"Поэтому, когда мы видим китайских, корейских, японских или вьетнамских граждан, которые ходят у нас по улицам, то это те люди, которые у нас учатся и не покидали территорию Беларуси либо завершили медицинское наблюдение, которые мы осуществляли", - добавил глава Минздрава.

Караник отметил, что самый действенный способ борьбы с паникой - это информирование. "Нужно рассказывать людям, доводить информацию. Мы не пытаемся ничего скрыть, мы максимально открыты и это позиция Минздрава, потому что отсутствие информации порождает разные слухи и панические настроения", - подчеркнул министр.

Глава ведомства напомнил, что у Минздрава есть сайт, министерство представлено в социальных сетях. "Если наших граждан волнуют какие-то вопросы, то можно напрямую обратиться в министерство и получить исчерпывающую информацию", - добавил он.

Новый коронавирус начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй города Ухань в декабре 2019 года. Источником коронавируса китайские ученые называют змей. Известно, что первые заболевшие в городе Ухань посещали оптовый рынок или работали там. На рынке продавали морепродукты, а также животных - змей, птиц, летучих мышей. После вспышки пневмонии его закрыли на карантин.

В Китае зарегистрировано уже 70,6 тыс. случаев заболевания новым типом коронавируса, 1772 человека скончались.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КОРОНАВИРУС, КСЕНОФОБИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]