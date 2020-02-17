Парламент Франции приступает к обсуждению пенсионной реформы, вызвавшей массовые протесты

Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) начинает в понедельник обсуждение законопроекта о пенсионной реформе, из-за которого в течение более двух месяцев в стране продолжались протесты и забастовки, сообщают французские СМИ.
В общей сложности на рассмотрение депутатов передано более 40 тыс. поправок, большинство из которых выдвинуто партией Жана-Люка Меланшона "Непокоренная Франция", а также коммунистами.
В настоящее время планируется, что дебаты продлятся 15 дней. В этот период депутатам на обсуждение законопроекта выделили, в общей сложности, 84 часа.
На прошлой неделе на приеме в Елисейском дворце президент страны Эмманюэль Макрон призвал депутатов, представляющих правящую партию "Вперед, Республика!", продемонстрировать единство и "реализовать реформу, которая является реформой справедливости".
Некоторые члены оппозиционных партий открыто выразили желание затянуть процесс рассмотрения документа. Отчасти этим объясняется колоссально количество предложенных поправок.
Между тем, большинство в нижней палате французского парламента удерживается партией Макрона - у них 308 из 577 мест.
Однако, как отмечают СМИ, пункт 3 статьи 49 конституции Франции предусматривает, что законопроект можно принять без голосования в парламенте, если правительство заявляет, что берет на себя всю ответственность за последствия. Но на практике во Франции этот пункт применяется редко и почти всегда вызывает критику со стороны части политиков.
В преддверии начала дебатов лидеры рабочих профсоюзов призвали активизировать забастовочное движение. Однако в Париже и в других городах Франции в понедельник не наблюдалось серьезных перебоев в работе общественного транспорта. Лишь незначительные сбои были зафиксированы в работе столичного метро.
Протесты во Франции начались в начале декабря. Наиболее спорным пунктом пенсионной реформы является повышение возраста, в котором пенсионеры смогут получать пенсионные выплаты в полном объеме, с 62 до 64 лет. Система исчисления пенсии в рамках реформы будет приведена к единому стандарту, в то время как сейчас во Франции существует 42 пенсионных программы.
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