Манат в 2019г укрепился к евро, лире и лари - ЦБ Азербайджана

Манат по отношению к валютам основных стран-партнеров укрепился в 2019 году, исключение составляют российский рубль и украинская гривна, отмечается в обзоре Центрального банка Азербайджана (ЦБА) о денежной политике за прошлый год.
Согласно данным ЦБА, манат к турецкой лире укрепился в 2019 году на 11%, к евро – на 2,2%, к грузинскому лари – на 6,8%.
По отношению к украинской гривне манат в 2019 году подешевел на 15,7%, к российскому рублю - на 11,8%, к японской йене - на 1,4%.
При этом к доллару в 2019 году курс маната не изменился. По данным ЦБА, среднедневной курс покупки доллара со стороны банков в прошлом году составил 1,6978 AZN/$1, курс продажи - 1,7022 AZN/$1.
Как сообщалось ранее, в 2018 году манат укрепился ко всем валютам основных стран-партнеров.
А.Мамедов
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