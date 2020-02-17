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Макроэкономика 17.02.2020 17:31

Манат в 2019г укрепился к евро, лире и лари - ЦБ Азербайджана

Манат по отношению к валютам основных стран-партнеров укрепился в 2019 году, исключение составляют российский рубль и украинская гривна, отмечается в обзоре Центрального банка Азербайджана (ЦБА) о денежной политике за прошлый год.

Согласно данным ЦБА, манат к турецкой лире укрепился в 2019 году на 11%, к евро – на 2,2%, к грузинскому лари – на 6,8%.

По отношению к украинской гривне манат в 2019 году подешевел на 15,7%, к российскому рублю - на 11,8%, к японской йене - на 1,4%.

При этом к доллару в 2019 году курс маната не изменился. По данным ЦБА, среднедневной курс покупки доллара со стороны банков в прошлом году составил 1,6978 AZN/$1, курс продажи - 1,7022 AZN/$1.

Как сообщалось ранее, в 2018 году манат укрепился ко всем валютам основных стран-партнеров.

А.Мамедов

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Тэги: МАНАТ, ВАЛЮТЫ, КУРС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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