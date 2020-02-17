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17.02.2020 17:51

ГААД получит 4,9 млн манатов на строительство автодороги в Гаджикабульском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) средств в размере 4,9 млн манатов на строительство автомобильной дороги Гаджикабул-Мугань.

Автомобильная дорога Гаджикабул-Мугань соединяет два населенных пункта с население 32 тыс. человека.

Средства будут выделены из госбюджета на 2020 год в рамках государственных капитальных вложений.

Соответствующее распоряжение Алиева опубликовано в понедельник на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГААД, ДОРОГА, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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