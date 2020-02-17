ГААД получит 4,9 млн манатов на строительство автодороги в Гаджикабульском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) средств в размере 4,9 млн манатов на строительство автомобильной дороги Гаджикабул-Мугань.

Автомобильная дорога Гаджикабул-Мугань соединяет два населенных пункта с население 32 тыс. человека.

Средства будут выделены из госбюджета на 2020 год в рамках государственных капитальных вложений.

Соответствующее распоряжение Алиева опубликовано в понедельник на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков