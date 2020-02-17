ЕС предлагает Азербайджану завершить до июня переговоры по новому соглашению о стратегическом партнерстве – еврокомиссар Хоган

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в Брюсселе обсудил с еврокомиссаром по торговле Филом Хоганом новое соглашение о стратегическом партнерстве.

«Мамедъяров отметил, что этот документ выведет отношения между Азербайджаном и ЕС на качественно новый уровень», - сообщает пресс-служба МИД.

Хоган подчеркнул важность интенсификации переговоров по торговому блоку соглашения. «Он предложил завершить переговоры в первой половине текущего года с целью парафировать документ в июне на саммите глав государств-участников программы Восточное партнерство», - отмечается в сообщении.

Мамедъяров в связи с этим отметил, что Азербайджан заинтересован в продолжении конструктивных переговоров по соглашению с учетом интересов сторон.

«Собеседники также обсудили проект Южный газовый коридор (ЮГК) и его вклад в обеспечение энергетической безопасности Европы», - подчеркивается в информации.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 23 декабря 2019 года заявил о том, что проект соглашения о стратегическом партнерстве согласован на 90%. При этом он подчеркнул о наличии разногласий между сторонами по двум ключевым моментам. По его словам, первый ключевой вопрос связан со сферой торговли. "Азербайджан сегодня не является членом Всемирной торговой организации (ВТО). Но я считаю, что время не настало для такого членства, так как основа нашего экспорта сегодня - это нефть и газ, кроме этого, нам нужно защищать внутренний рынок и внутренних производителей в сфере промышленности и АПК. Кроме этого, внутри ВТО сегодня имеется кризис: США пересматривают свое членство в нем, налицо факты торговых войн между отдельными странами. В таких условиях логичен и обоснован наш осторожный подход к вопросу членства в ВТО", - отметил он.

Вторым ключевым моментом Алиев назвал энергетику. "Это, прежде всего, касается цен на энергоресурсы. Нам предлагают продавать газ на экспорт по внутренней цене. Что это означает? Сегодня в Азербайджане 85% населения платит за газ по льготной цене, порядка 100 манат ($58) за 1 тыс. кубометров, тогда как в Европе цены составляют $300-500 за 1 тыс. кубометров. Получается, что нам надо резко увеличить внутреннюю цену, что неприемлемо, или экспортировать газ по цене в $58, что невозможно. Поэтому нам осталось согласовать эти два ключевых вопроса", - добавил Алиев.

14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

А.Азизов