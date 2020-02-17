ЦИК Азербайджана получил около 400 видеокадров по нарушениям в ходе досрочных выборов

Центризбирком Азербайджана получил 177 обращений в связи с проведенными внеочередными парламентскими выборами, заявил глава ЦИК Мазахир Панахов.
"Мы получили 177 обращений по выборам, из которых 97 уже рассмотрено», - сказал Панахов.
При этом он отметил, что в ЦИК поступило 385 видеороликов, зафиксировавших нарушения на 179 избирательных участках в 68 округах.
Панахов добавил, что ЦИК продолжит изучать поступившие видеофакты.
Х.Насирзаде
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