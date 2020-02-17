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Внутренняя политика 17.02.2020 18:12

ЦИК Азербайджана получил около 400 видеокадров по нарушениям в ходе досрочных выборов

Центризбирком Азербайджана получил 177 обращений в связи с проведенными внеочередными парламентскими выборами, заявил глава ЦИК Мазахир Панахов.

"Мы получили 177 обращений по выборам, из которых 97 уже рассмотрено», - сказал Панахов.
При этом он отметил, что в ЦИК поступило 385 видеороликов, зафиксировавших нарушения на 179 избирательных участках в 68 округах.
Панахов добавил, что ЦИК продолжит изучать поступившие видеофакты.

Х.Насирзаде

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Тэги: ЦИК, ОБРАЩЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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