Азербайджан в январе увеличил добычу газа на 14,2%, сократил добычу нефти на 3,8% - Госкомстат

Добыча нефти в Азербайджане в январе 2020 года составила 3 млн 206,5 тыс. тонн, что на 3,8% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике
При этом добыча товарной нефти в январе сократилась на 3,8% - до 3 млн 201,7 тыс. тонн.
По данным Госкомстата, добыча газа в Азербайджане в январе 2020 года составила 3 млрд 496,3 млн кубометров (рост на 14,2%). При этом, добыча товарного газа составила 2 млрд 412,7 млн кубометров (рост на 21,1%).
Н.Аббасова
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