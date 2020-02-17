Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8425 RUR   0.0267 GBR   2.2174 TRY   0.2809

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.05 0.63 Brent 57.32 0.98

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 17.02.2020 18:17

Азербайджан в январе увеличил добычу газа на 14,2%, сократил добычу нефти на 3,8% - Госкомстат

Добыча нефти в Азербайджане в январе 2020 года составила 3 млн 206,5 тыс. тонн, что на 3,8% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике

При этом добыча товарной нефти в январе сократилась на 3,8% - до 3 млн 201,7 тыс. тонн.

По данным Госкомстата, добыча газа в Азербайджане в январе 2020 года составила 3 млрд 496,3 млн кубометров (рост на 14,2%). При этом, добыча товарного газа составила 2 млрд 412,7 млн кубометров (рост на 21,1%).

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НЕФТЕГАЗ, ДОБЫЧА


Похожие новости


Добыча нефти в Азербайджане в 2020г составит около 36,5 млн тонн, газа - 38,4 млрд кубометров Азербайджан в 2019г увеличил добычу газа на 16,3%, сократил добычу нефти на 3,2% - Госкомстат SOCAR увеличила в 2019г добычу нефти на 1,8%, газа – на 4,5% Азербайджан в 2019г сократил добычу нефти на 3,4%, увеличил газодобычу почти на 17% Азербайджан за 11 месяцев сократил добычу нефти на 3,2%, увеличил газодобычу на 16% Азербайджан за 10 месяцев сократил добычу нефти на 3,2%, увеличил газодобычу на 15,9%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]