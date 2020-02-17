Рост ВВП Азербайджана в январе составил 2,4%

Рост ВВП Азербайджана в 2019 году составил 2,4%, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Номинальный объем ВВП за январь 2020 года составил 6 млрд 520,2 млн манатов.

В январе 2020 года рост в ненефтяном секторе составил 4,9%, тогда как в нефтегазовом секторе спад составил 0,7%.

ВВП на душу населения в отчетном месяце составил 655,3 манатов (рост на 1,5%).

По данным статистики, в отчетном периоде рост имел место во всех отраслях, за исключением строительства (спад на 8%).

Правительство Азербайджана рост ВВП в 2020 году прогнозирует на уровне 3%.

В 2019 году рост ВВП Азербайджана составил 2,2%.

Н.Аббасова