Рост ВВП Азербайджана в январе составил 2,4%

Рост ВВП Азербайджана в 2019 году составил 2,4%, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.
Номинальный объем ВВП за январь 2020 года составил 6 млрд 520,2 млн манатов.
В январе 2020 года рост в ненефтяном секторе составил 4,9%, тогда как в нефтегазовом секторе спад составил 0,7%.
ВВП на душу населения в отчетном месяце составил 655,3 манатов (рост на 1,5%).
По данным статистики, в отчетном периоде рост имел место во всех отраслях, за исключением строительства (спад на 8%).
Правительство Азербайджана рост ВВП в 2020 году прогнозирует на уровне 3%.
В 2019 году рост ВВП Азербайджана составил 2,2%.
Н.Аббасова
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