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Макроэкономика 17.02.2020 18:24

Рост ВВП Азербайджана в январе составил 2,4%

Рост ВВП Азербайджана в 2019 году составил 2,4%, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Номинальный объем ВВП за январь 2020 года составил 6 млрд 520,2 млн манатов.

В январе 2020 года рост в ненефтяном секторе составил 4,9%, тогда как в нефтегазовом секторе спад составил 0,7%.

ВВП на душу населения в отчетном месяце составил 655,3 манатов (рост на 1,5%).

По данным статистики, в отчетном периоде рост имел место во всех отраслях, за исключением строительства (спад на 8%).

Правительство Азербайджана рост ВВП в 2020 году прогнозирует на уровне 3%.

В 2019 году рост ВВП Азербайджана составил 2,2%.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВВП, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]