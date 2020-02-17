Азербайджан улучшил позиции в рейтинге ведения бизнеса в Европе

Азербайджан улучшил позиции в рейтинге стран Европы для ведения бизнеса.
Азербайджан в ежегодном рейтинге лучших европейских стран для ведения бизнеса EuCham-2020, составляемого Торговой палатой Европейского Союза, занял 41-ое место с показателем в 53,35 балла.
В 2019 году Азербайджан в рейтинге расположился на 44-ом месте с 51,82 баллами.
Возглавляет рейтинг Дания (86,15 балла). В десятку также вошли Швеция (83,5 балла), Норвегия (83,3 балла), Финляндия (83,1 балла), Швейцария (80,8), Великобритания (80,25), Германия (79,85), Нидерланды (79,05), Исландия (78,5) и Австрия (77,85).
При составлении рейтинга используются индекс ведения бизнеса Всемирного банка и индекс восприятия коррупции от Transparency International.
А.Мамедов
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