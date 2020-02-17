Албания ждет от доноров не менее 400 млн евро на ликвидацию последствий землетрясения

Албания окажется в затруднительном положении в случае, если донорская конференция ЕС выделит менее 400 млн евро на восстановление после мощного землетрясения, заявил в понедельник премьер-министр Албании Эди Рама.
"Оценка доклада, который был подготовлен после катастрофы совместно со Всемирным банком, ООН и ЕС, пугает, поскольку в нем говорится, что ущерб превышает миллиард евро", - цитируют западные СМИ слова премьера.
Рама подчеркнул, что необходимо "как минимум 40% от этой суммы".
"В противном случае у нас могут быть проблемы", - добавил премьер.
Кроме того, Рама отметил, что "не следует питать чрезмерных надежд на сегодняшний ЕС".
В понедельник в Брюсселе проходит международная донорская конференция "Вместе за Албанию", организованная с целью оказания финансовой поддержки Тиране в ликвидации последствий мощного землетрясения, сообщает сайт Евросоюза.
Председательствует на конференции глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
В конференции участвуют государства-члены Евросоюза, партнеры с Западных Балкан, представители других стран, а также международные организации, в частности ООН и Всемирный банк.
Землетрясение магнитудой 6,4 в Албании произошло в конце ноября прошлого года. Эпицентр располагался между столицей страны Тираной и вторым по величине городом страны Дурресом.
В результате землетрясения погибли 51 человек, около тысячи пострадали, еще 17 тыс. человек остались без крова. Кроме того, серьезный урон нанесен тысячам зданий, включая школы и медицинские учреждения.
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