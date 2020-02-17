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Дальнее зарубежье 17.02.2020 20:04

Делегации Турции и РФ продолжат переговоры по Идлибу в Москве 18 февраля - СМИ

Делегации Турции и РФ завершили в Москве первый день консультаций по проблеме сирийского Идлиба, переговоры продолжатся во вторник, сообщили в понедельник турецкие СМИ.

По их данным, что ни Турция, ни Россия пока не обнародовали заявлений по итогам переговоров. Между тем, согласно турецким источникам, на переговорах в понедельник речь шла о том, как в полной мере выполнить сочинские соглашения по Идлибу и предотвратить насилие в этой сирийской провинции. На консультациях указывалось на необходимость незамедлительно снизить уровень напряженности в Идлибе и не ухудшать гуманитарную ситуацию, говорится в публикациях.

Турецкую делегацию на переговорах в Москве возглавляет замглавы МИД Седат Онал, в состав турецкой и российской делегаций входят дипломаты, представители Минобороны и спецслужб, сообщало ранее агентство "Анадолу".

Первый этап переговоров состоялся неделю назад в Анкаре на фоне резкой эскалации напряженности на северо-западе Сирии, напоминало агентство. Конкретных результатов переговоры в турецкой столице не принесли.

Ситуация в Идлибской зоне деэскалации в последнее время значительно обострилась. Турция обвиняет сирийские войска в атаках на мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе, требует от Дамаска вывести силы из Идлибской зоны деэскалации.

На прошлой неделе в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что операция правительственной армии в Идлибской зоне носила вынужденный характер и была обусловлена тем, что Турции не удалось выполнить положения Сочинского меморандума о создании демилитаризованной зоны вдоль границ зоны деэскалации Идлиб.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ИДЛИБ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]