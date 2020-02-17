MasterCard откроет центр кибербезопасности в Бельгии

Американская MasterCard, одна из крупнейших платежных систем в мире, сообщила о создании своего первого в Европе центра противодействия киберпреступности.

Центр будет расположен в бельгийском Ватерлоо, где находится европейская штаб-квартира MasterCard, и станет первым подобным инвестиционным проектом компании за пределами Северной Америки. Он объединит экспертов в области физической защиты и кибербезопасности.

"Финансовые услуги всегда будут главной целью для злоумышленников в связи с огромным объемом данных о клиентах, за которые мы несем ответственность", - сказал глава европейского подразделения MasterCard Хавьер Перес.

"Наш Европейский центр устойчивости к угрозам кибербезопасности позволит улучшить взаимодействие между ключевыми организациями, чтобы убедиться, что компании и физические лица чувствуют себя в безопасности, когда предоставляют свои данные в интернете", - сказал он.

MasterCard не раскрыла деталей относительно размера инвестиций и количества сотрудников нового центра. Центр официально начнет работу в начале 2021 года.