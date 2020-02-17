В США закрылся первый банк в этом году

Регулирующие органы американского штата Небраска прекратили деятельность Ericson State Bank, который стал первым банком, закрытым в США с начала 2020 года, сообщается в пресс-релизе Корпорации по страхованию депозитов США (FDIC).
Депозиты этого банка по договоренности с FDIC перейдут Farmers and Merchants Bank. Владельцы депозитов закрытой финорганизации автоматически становятся вкладчиками Farmers and Merchants Bank, а корпорация продолжит страховать средства на их счетах.
На 31 декабря 2019 года Ericson State Bank располагал активами на сумму около $101 млн, объем депозитов превышал $95 млн.
По оценкам корпорации, расходы Фонда страхования депозитов в связи с ликвидацией банка составят $14,1 млн.
FDIC страхует депозиты на сумму до $250 тыс. В системе страхования на конец третьего квартала 2019 года участвовали 5256 банков и сберегательных учреждений.
Как сообщалось ранее, число проблемных банков в США на 30 сентября составляло 55 (минимальное количество с первого квартала 2007 года) против 56 на конец июня. Максимальное число - 888 подобных фининститутов - было зафиксировано в первом квартале 2011 года.
Между тем совокупный объем активов проблемных банков увеличился до $48,8 млрд в июле-сентябре по сравнению с $48,5 млрд в предыдущие три месяца.
Общий объем фонда страхования депозитов FDIC увеличился за третий квартал 2019 года на $1,5 млрд и достиг $108,9 млрд.
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