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ТЭК 17.02.2020 20:24

Цены на нефть меняются слабо и разнонаправлено, Brent - $57,3 за баррель

Цены на нефть в понедельник меняются незначительно и без единой динамики на фоне низкой активности торгов из-за выходного дня в США.

Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:10 подешевели на $0,05 (на 0,09%) - до $57,27 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени выросли на $0,08 (на 0,15%) - до $52,13 за баррель.

"Цены на нефть кажется остаются невосприимчивыми к плохим новостям", - говорится в отчете Commerzbank.

В дополнение к коронавирусу и его влиянию на спрос, неспособности ОПЕК+ согласовать ответные меры и резкому снижению прогнозов спроса на нефть, аналитики банка называют "пугающе слабыми" показатели ВВП Японии.

Японская экономика в четвертом квартале упала максимальными темпами за 5,5 года вслед за повышением налога на потребление в стране - на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Сокращение ВВП было отмечено впервые с третьего квартала 2018 года.

Эксперты предупреждают, что экономика страны может также снизиться в январе-марте 2020 года на фоне распространения коронавируса. Падение ВВП в течение двух кварталов подряд будет означать техническую рецессию.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]