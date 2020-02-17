Цены на нефть меняются слабо и разнонаправлено, Brent - $57,3 за баррель

Цены на нефть в понедельник меняются незначительно и без единой динамики на фоне низкой активности торгов из-за выходного дня в США.
Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:10 подешевели на $0,05 (на 0,09%) - до $57,27 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени выросли на $0,08 (на 0,15%) - до $52,13 за баррель.
"Цены на нефть кажется остаются невосприимчивыми к плохим новостям", - говорится в отчете Commerzbank.
В дополнение к коронавирусу и его влиянию на спрос, неспособности ОПЕК+ согласовать ответные меры и резкому снижению прогнозов спроса на нефть, аналитики банка называют "пугающе слабыми" показатели ВВП Японии.
Японская экономика в четвертом квартале упала максимальными темпами за 5,5 года вслед за повышением налога на потребление в стране - на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Сокращение ВВП было отмечено впервые с третьего квартала 2018 года.
Эксперты предупреждают, что экономика страны может также снизиться в январе-марте 2020 года на фоне распространения коронавируса. Падение ВВП в течение двух кварталов подряд будет означать техническую рецессию.
Министр обороны открыл новый военный объект с АЗС
ЦИК Азербайджана получил около 400 видеокадров по нарушениям в ходе досрочных выборов
ЕС предлагает Азербайджану завершить до июня переговоры по новому соглашению о стратегическом партнерстве – еврокомиссар Хоган
Премьера нового Бонда "Не время умирать" отменена в Китае из-за коронавируса
Минздрав отбирает подрядчика на строительство Санаторно-реабилитационного центра в Шувеланах
В Японии растут опасения в связи с возможным распространением коронавируса в стране
ГААД получит 4,9 млн манатов на строительство автодороги в Гаджикабульском районе
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство детского сада и обновление инфраструктуры в Кюрдямире
Участники операции ЕС на Средиземном море получат право останавливать суда, подозреваемые в перевозке оружия Ливии
Боррель объявил о новой средиземноморской операции ЕС по обеспечению эмбарго ООН на оружие для Ливии
Правозащитник выступил против законопроекта о мирных собраниях в Казахстане, предложил направить его на экспертизу в ООН
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Компания Bakcell поддержала проведение международной конференции
В Азербайджане олимпиада по русскому языку расширяет свою географию
В Баку весной пройдет международная конференция, посвященная информационной инфраструктуре
Премьер Финляндии посетит Эстонию