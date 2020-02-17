Отсутствие реформ наносит ущерб мировой экономике - глава МВФ

Отсутствие более существенных улучшений в глобальной экономической системе препятствует и без того "слабым" перспективам роста, особенно с учетом того, что потрясения, вызванные ситуацией с коронавирусом, еще сильнее ослабляют возможности для подъема в текущем году, сказала глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

"Пространство для денежно-кредитной политики сокращается, и зависимость от налогово-бюджетных мер и структурных реформ, которые оказывают поддержку росту, должна стать сильнее", - сказала Георгиева в интервью Bloomberg Television в Дубае. Она отметила нехватку "более агрессивного сдвига в структурных реформах".

Большинство крупнейших центральных банков сохраняют бдительность в связи с распространением коронавируса, которое повышает риск сбоев в цепях поставок, однако еще не сигнализировали о планах смягчать денежно-кредитную политику. Еще до того, как стали ясны масштабы распространения эпидемии, МФВ прогнозировал, что темпы укрепления мировой экономики в 2020 году будут чуть медленнее, чем ожидалось ранее, на фоне угроз, связанных с торговлей и напряженностью на Ближнем Востоке.

"Я весьма оптимистично настроена и полагаю, что в очень трудные моменты мы увидим стремление к более скоординированным действиям", - сказала Георгиева.

Глава МВФ оценила "очень агрессивные" меры Китая, направленные на ограничение последствий коронавируса, в том числе вливание ликвидности и меры стимулирования затронутых эпидемией регионов, при этом отметив, что еще слишком рано оценивать степень экономических шоков.