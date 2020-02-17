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Дальнее зарубежье 17.02.2020 21:39

Отсутствие реформ наносит ущерб мировой экономике - глава МВФ

Отсутствие более существенных улучшений в глобальной экономической системе препятствует и без того "слабым" перспективам роста, особенно с учетом того, что потрясения, вызванные ситуацией с коронавирусом, еще сильнее ослабляют возможности для подъема в текущем году, сказала глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

"Пространство для денежно-кредитной политики сокращается, и зависимость от налогово-бюджетных мер и структурных реформ, которые оказывают поддержку росту, должна стать сильнее", - сказала Георгиева в интервью Bloomberg Television в Дубае. Она отметила нехватку "более агрессивного сдвига в структурных реформах".

Большинство крупнейших центральных банков сохраняют бдительность в связи с распространением коронавируса, которое повышает риск сбоев в цепях поставок, однако еще не сигнализировали о планах смягчать денежно-кредитную политику. Еще до того, как стали ясны масштабы распространения эпидемии, МФВ прогнозировал, что темпы укрепления мировой экономики в 2020 году будут чуть медленнее, чем ожидалось ранее, на фоне угроз, связанных с торговлей и напряженностью на Ближнем Востоке.

"Я весьма оптимистично настроена и полагаю, что в очень трудные моменты мы увидим стремление к более скоординированным действиям", - сказала Георгиева.

Глава МВФ оценила "очень агрессивные" меры Китая, направленные на ограничение последствий коронавируса, в том числе вливание ликвидности и меры стимулирования затронутых эпидемией регионов, при этом отметив, что еще слишком рано оценивать степень экономических шоков.

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Тэги: МИР, ЭКОНОМИКА, РЕФОРМЫ, МВФ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]