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Транспорт и связь 17.02.2020 20:41

BMW возобновил работу в Китае

BMW Brilliance Automobile, совместное предприятие германского автопроизводителя BMW и китайского Huachen Auto Group, возобновило работу, несмотря на эпидемию коронавируса нового типа.

Около 20 тыс. сотрудников компании в городе Шэньян (провинция Ляонин) вернулись к работе. Два предприятия по производству автомобилей, как ожидается, в полной мере возобновят деятельность 18 февраля после тщательной подготовки к профилактике и контролю за эпидемией, говорится в заявлении BMW Brilliance Automobile.

BMW инвестировала примерно 52 млрд юаней ($7,5 млрд) в Шэньян: здесь расположены два завода по производству транспортных средств, механосборочное предприятие и центр научных исследований и опытно-конструкторских разработок, сообщает агентство "Синьхуа". Местные предприятия могут выпускать до 500 тыс. автомобилей и двигателей в год.

Китай является крупнейшим в мире рынком для BMW: в 2019 году объем продаж превысил 720 тыс. единиц.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, BMW, ЗАВОД, РАБОТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]