BMW возобновил работу в Китае

BMW Brilliance Automobile, совместное предприятие германского автопроизводителя BMW и китайского Huachen Auto Group, возобновило работу, несмотря на эпидемию коронавируса нового типа.

Около 20 тыс. сотрудников компании в городе Шэньян (провинция Ляонин) вернулись к работе. Два предприятия по производству автомобилей, как ожидается, в полной мере возобновят деятельность 18 февраля после тщательной подготовки к профилактике и контролю за эпидемией, говорится в заявлении BMW Brilliance Automobile.

BMW инвестировала примерно 52 млрд юаней ($7,5 млрд) в Шэньян: здесь расположены два завода по производству транспортных средств, механосборочное предприятие и центр научных исследований и опытно-конструкторских разработок, сообщает агентство "Синьхуа". Местные предприятия могут выпускать до 500 тыс. автомобилей и двигателей в год.

Китай является крупнейшим в мире рынком для BMW: в 2019 году объем продаж превысил 720 тыс. единиц.