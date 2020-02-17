BMW возобновил работу в Китае

BMW Brilliance Automobile, совместное предприятие германского автопроизводителя BMW и китайского Huachen Auto Group, возобновило работу, несмотря на эпидемию коронавируса нового типа.
Около 20 тыс. сотрудников компании в городе Шэньян (провинция Ляонин) вернулись к работе. Два предприятия по производству автомобилей, как ожидается, в полной мере возобновят деятельность 18 февраля после тщательной подготовки к профилактике и контролю за эпидемией, говорится в заявлении BMW Brilliance Automobile.
BMW инвестировала примерно 52 млрд юаней ($7,5 млрд) в Шэньян: здесь расположены два завода по производству транспортных средств, механосборочное предприятие и центр научных исследований и опытно-конструкторских разработок, сообщает агентство "Синьхуа". Местные предприятия могут выпускать до 500 тыс. автомобилей и двигателей в год.
Китай является крупнейшим в мире рынком для BMW: в 2019 году объем продаж превысил 720 тыс. единиц.
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