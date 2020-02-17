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Дальнее зарубежье 17.02.2020 21:35

Разгром экстремистов под Алеппо завершен, битва за Идлиб продолжается - Асад

Операции сирийской армии, обезопасившие район города Алеппо, не являются окончанием войны в Сирии, заявил в понедельник президент страны Башар Асад.

"Это правда, что освобождение этого города (Алеппо - ИФ) в 2016 году на тот момент не обеспечили ему желанную безопасность, и он по-прежнему подвергался угрозе вероломных обстрелов и трусливых нападений. Также правда, что победа в одной битве не равнозначна победе во всей войне", - приводит слова президента агентство САНА.

Он пояснил, что победа над экстремистами под Алеппо ни привела к краху замыслов врагов Сирии или к искоренению терроризма, но все же этот успех является "прелюдией к полному разгрому (неприятеля - ИФ), раньше или позже".

"Это также означает, что мы (сирийцы - ИФ) не должны расслабляться, мы должны готовиться к будущим сражениям", - подчеркнул президент, добавив, что битва за освобождение провинций Алеппо и Идлиб и всей Сирии продолжится, не взирая ни на что.

Армия Сирии на прошлой неделе полностью вернула контроль над окрестностями города Алеппо после того, как оставшиеся боевики отступили из этой зоны на запад.

Алеппо полностью перешел под контроль правительственных сил еще в декабре 2016 года, однако боевики, находясь в окрестностях города, продолжали обстреливать его из минометов и ракетных установок.

Тем временем, отмечает САНА, сирийские военные продолжают операции против экстремистов на западе провинции Алеппо.

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Тэги: СИРИЯ, АСАД, АЛЕППО, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]