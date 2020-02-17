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Это интересно 17.02.2020 22:04

Премьера нового Бонда "Не время умирать" отменена в Китае из-за коронавируса

Продюсеры 25-го фильма об агенте 007 отменили премьеру ленты в Пекине, а также "промотур" по Китаю, сообщило издание Deadline.

Планировалось, что на показ в китайскую столицу приедет Дэниел Крэйг, для которого эта, пятая по счету, роль Джеймса Бонда станет прощальной.

Решение продюсеры объяснили введением карантина на территории Китая и "неопределенностью, связанной с развитием эпидемии".

Угроза распространения коронавируса "подорвала" индустрию развлечений в Китае. Так, руководители крупнейших сетей кинотеатров закрыли залы на неопределенный срок по всей стране.

При этом Китай - вторая страна по величине кассовых сборов после США. Так, предыдущий фильм о Джеймсе Бонде "007: Спектр" заработал суммарно 881 млн долларов. Десятую часть от сборов - 84 миллиона - принесли ему китайские зрители.

Помимо Дэниела Крэйга, к своим ролям во франшизе вернулись Рэйф Файнс, Леа Сейду и Кристоф Вальц. Роль таинственного антагониста агента 007 сыграл обладатель "Оскара" Рами Малек. Режиссером ленты выступил Кэри Фукунага ("Настоящий детектив"), сменивший Дэнни Бойла.

Мировая премьера "Не время умирать" состоится в Великобритании 2 апреля. В России фильм выйдет в прокат 9 апреля.

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Тэги: КИТАЙ, БОНД, ПРЕМЬЕРА, ОТМЕНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]