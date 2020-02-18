Вашингтон ждёт от Минска прогресса в демократии - комитет Сената США

США ждут от Белоруссии прогресса в демократических преобразованиях, заявил руководитель секретариата комитета по международным отношениям Сената США Кристофер Соча.

"Ранее конгресс США принял законодательные акты (Акт о демократии в Белоруссии - ИФ), которые касаются темы отношений с Беларусью. Одна из причин нашего визита - воочию понаблюдать за прогрессом в Беларуси, разобраться, нужны ли обновления в данных законодательных актах", - сказал Соча на встрече с комиссией по международным делам Палаты представителей Национального собрания Белоруссии во вторник в Минске.

Он подчеркнул, что Конгресс "очень пристально следит за тем прогрессом, который здесь (в Белоруссии - ИФ) происходит".

Руководитель секретариата выразил надежду, что нынешний визит американской делегации внесет свой вклад в углубление отношений между Белоруссией и США и поможет "заново выстроить те отношения, которые когда-то были".

Соча также отметил, что в ходе визита он рассчитывает "увидеть на месте, как мы можем помочь в деле улучшения отношений". Кроме того, он констатировал, что Белоруссия и США уже сотрудничают по ряду направлений и было бы "важно найти новые сферы для сотрудничества".

В свою очередь председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных обратил внимание, что это первая встреча парламентских структур США и Белоруссии, до этого стороны контактировали на полях парламентских форумов.

"Мы можем констатировать, что Минск и Вашингтон конструктивно сотрудничают в области безопасности. Возобновлен диалог в военной сфере, здравоохранении, сельском хозяйстве", - сказал Савиных.

"Как мне представляется, на фоне этих достижений пришло время для прямых контактов между парламентскими структурами", - добавил он.

Глава комиссии предложил своим американским коллегам "начать аккуратный разговор о возможных визитах, контактах, совместных мероприятиях по линии Конгресса США и Палаты представителей".

"Убежден, что в рамках этих контактов мы можем лучше понять друг друга, увидеть новые точки соприкосновения новые возможности для совместного сотрудничества", - подчекрнул Савиных.

Как сообщалось, в 2004 году Конгресс США принял Акт о демократии в Белоруссии, в котором критикуется ситуация с правами человека и демократией в республике. Действие документа периодически продляется.