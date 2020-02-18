Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8412 RUR   0.0268 GBR   2.2092 TRY   0.2808

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.09 0.04 Brent 57.67 0.35

Погода в Баку

  ночь день

Регион 18.02.2020 13:05

Оппозиция пикетирует парламент Грузии, протестуя против назначения на пост генпрокурора выдвиженца от правящей партии

Несколько десятков человек, лидеры и сторонники оппозиции, во вторник пикетируют входы в здание парламента Грузии, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Оппозиционеры выступают против кандидатуры Ираклия Шотадзе, выдвинутой на пост генпрокурора страны правящей партией "Грузинская мечта". Голосование по кандидатуре может состояться в ближайшее время.

Шотадзе уже был генпрокурором Грузии, в мае 2018 года он покинул пост по собственному желанию. Решение об отставке было принято на фоне массовых протестов в связи с убийством в Тбилиси двух подростков. Участники митингов заявляли, что прокуроры покрывали убийц.

Накануне юридический комитет парламента поддержал кандидатуру Шотадзе на пост генпрокурора. Слушания в парламентском комитете проходили на фоне протестов оппозиции как у здания законодательного органа, так и в зале заседаний.

Как заявил журналистам один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гига Бокерия, возвращение Шотадзе на пост генпрокурора будет означать "начало новой волны репрессий против лидеров оппозиции в предвыборный период".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ОППОЗИЦИЯ, ПРОТЕСТ


Похожие новости


Парламент Грузии утвердил правительство во главе с премьером Гахарией Кандидат на пост премьера Грузии Гахария получит поддержку парламента - лидер парламентского большинства Ежегодный отчет премьера Грузии в парламенте перенесен на неопределенный срок из-за ситуации в стране - спикер Талаквадзе от "Грузинской мечты" избран спикером парламента Грузии Парламент Грузии во вторник изберет своего спикера Лидер "Грузинской мечты" заявил о готовности провести парламентские выборы в 2020г

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]