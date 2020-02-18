Оппозиция пикетирует парламент Грузии, протестуя против назначения на пост генпрокурора выдвиженца от правящей партии

Несколько десятков человек, лидеры и сторонники оппозиции, во вторник пикетируют входы в здание парламента Грузии, сообщает корреспондент "Интерфакса".
Оппозиционеры выступают против кандидатуры Ираклия Шотадзе, выдвинутой на пост генпрокурора страны правящей партией "Грузинская мечта". Голосование по кандидатуре может состояться в ближайшее время.
Шотадзе уже был генпрокурором Грузии, в мае 2018 года он покинул пост по собственному желанию. Решение об отставке было принято на фоне массовых протестов в связи с убийством в Тбилиси двух подростков. Участники митингов заявляли, что прокуроры покрывали убийц.
Накануне юридический комитет парламента поддержал кандидатуру Шотадзе на пост генпрокурора. Слушания в парламентском комитете проходили на фоне протестов оппозиции как у здания законодательного органа, так и в зале заседаний.
Как заявил журналистам один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гига Бокерия, возвращение Шотадзе на пост генпрокурора будет означать "начало новой волны репрессий против лидеров оппозиции в предвыборный период".
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