Международный терроризм берет на вооружение цифровые методы, особенно в сфере финансирования - глава Антитеррористического центра СНГ

Руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Андрей Новиков заявил о "цифровой трансформации" каналов финансирования международного терроризма.
"На операционно-тактическом уровне деятельности международных террористических организаций произошли настолько заметные изменения, что мы просто не сможем их проигнорировать", - заявил Новиков во вторник, выступая на совещании руководителей (начальников штабов) антитеррористических центров государств-участников СНГ, которого цитирует пресс-бюро АТЦ.
По словам Новикова, сегодня при сохранении природы и генезиса терроризма просматривается совершенно новое качество практики.
"И связана такая динамика, главным образом, с технологическими решениями нового класса, нового уровня. Произошла цифровая трансформация механизмов и каналов финансирования терроризма", - сказал Новиков.
Глава АТЦ СНГ считает, что "использование террористами в качестве источников доходов средств, получаемых от онлайн-казино, хищения денег через подставные интернет-магазины и сайты-двойники, от фишинговых и фарминг-атак, несанкционированного доступа к банковским ресурсам и криптовалютным биржам, направляют вектор борьбы с финансированием терроризма в виртуальную среду".
Новиков сказал также, что технологии террора обогатились за счет использования современной робототехники, и прежде всего, беспилотных летательных аппаратов.
По словам Новикова, многие государства Содружества уже приступили к формированию своего законодательства, регламентирующего оборот беспилотников, прежде всего, применительно к местам проведения массовых мероприятий и защите критически важных объектов.
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