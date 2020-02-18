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СНГ 18.02.2020 12:32

Международный терроризм берет на вооружение цифровые методы, особенно в сфере финансирования - глава Антитеррористического центра СНГ

Руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Андрей Новиков заявил о "цифровой трансформации" каналов финансирования международного терроризма.

"На операционно-тактическом уровне деятельности международных террористических организаций произошли настолько заметные изменения, что мы просто не сможем их проигнорировать", - заявил Новиков во вторник, выступая на совещании руководителей (начальников штабов) антитеррористических центров государств-участников СНГ, которого цитирует пресс-бюро АТЦ.

По словам Новикова, сегодня при сохранении природы и генезиса терроризма просматривается совершенно новое качество практики.

"И связана такая динамика, главным образом, с технологическими решениями нового класса, нового уровня. Произошла цифровая трансформация механизмов и каналов финансирования терроризма", - сказал Новиков.

Глава АТЦ СНГ считает, что "использование террористами в качестве источников доходов средств, получаемых от онлайн-казино, хищения денег через подставные интернет-магазины и сайты-двойники, от фишинговых и фарминг-атак, несанкционированного доступа к банковским ресурсам и криптовалютным биржам, направляют вектор борьбы с финансированием терроризма в виртуальную среду".

Новиков сказал также, что технологии террора обогатились за счет использования современной робототехники, и прежде всего, беспилотных летательных аппаратов.

По словам Новикова, многие государства Содружества уже приступили к формированию своего законодательства, регламентирующего оборот беспилотников, прежде всего, применительно к местам проведения массовых мероприятий и защите критически важных объектов.

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Тэги: СНГ, АНТИТЕРРОР, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]