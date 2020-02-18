ЦКБ отбирает страховщика по страхованию имущества и ответственности на 2020г

ООО "Merkezi Klinik" (Центральная клиническая больница) объявила тендер на отбор страховой компании для страхования имущества больницы и ответственности перед третьими лицами на 2020 год, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.

По условиям тендера, ЦКБ планирует получить услуги по 5 видам страхования: обязательное страхование зданий клиники; мануально-медицинского оборудования; электронных устройств в клинике; комплексное страхование транспортных средств, находящихся на балансе ЦКБ; гражданской ответственности перед третьими лицами.

Тендерная процедура состоится 10 апреля 2019 года, тендерные предложения принимаются до 1 апреля. Госпошлина за участие в тендере составляет 200 манатов.

Контактный телефон для дополнительной информации: 492-10-92 (внутренний – 12, 11) – Фирудин Халилов.

А.Мамедов