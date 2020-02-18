АТЦ СНГ реализует программы ресоциализации боевиков-террористов, возвращающихся из зон конфликтов

Антитеррористический центр (АТЦ) СНГ готов поделиться опытом ресоциализации, профилактической работы с боевиками-террористами и их семьями, возвращающимися на родину из зон конфликтов, заявил глава АТЦ Андрей Новиков.
"Спецслужбы и правоохранительные органы государств Содружества уже приобрели необходимый опыт решения задач по ресоциализации членов семей лиц, возвращающихся на родину из зон вооруженного конфликта", - заявил Новиков во вторник, выступая на совещании руководителей (начальников штабов) антитеррористических центров государств-участников СНГ, которого цитирует пресс-бюро АТЦ.
Новиков отметил, что в большинстве случаев лица, принимавшие участие в боевых действиях на стороне международных террористических организаций (МТО) в третьих странах, возвращаются с женами и детьми, и в АТЦ подробно изучают проблему семей так называемых "возвращенцев" - иностранных боевиках-террористов, возвращающихся в страны исхода.
По словам главы АТЦ СНГ, в ряде государств Содружества проработаны не только алгоритмы возвращения таких лиц, но созданы и апробированы программы адаптации и ресоциализации.
Новиков сообщил, что специальные программы реализуются в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Киргизии, России.
"Это, безо всякого преувеличения, уникальный опыт", - сказал глава АТЦ.
По его словам, откликаясь на просьбу Исполнительного директората Контртеррористического комитета (КТК) ООН, Антитеррористический центр готовит обзор лучших практик государств-участников СНГ по профилактической работе с "возвращенцами", отбывшими уголовное наказание, и членами их семей.
Новиков напомнил, что в 2018 году был подписан Меморандум о взаимопонимании между АТЦ СНГ и ООН в лице ее Контртеррористического управления.
Это, по его словам, позволило инициировать совместные проекты и программы в области борьбы с терроризмом для поддержки сбалансированной имплементации Глобальной контртеррористической стратегии ООН, осуществлять обмен информацией, проводить совместные мероприятия и консультации в области борьбы с терроризмом.
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