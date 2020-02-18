Президент Украины собирает СНБО из-за обострения в Донбассе

Во вторник на заседании Совета национальной безопасности (СНБО) Украины будут приняты решения о дальнейших шагах Украины в связи с утренней атакой на позиции украинских военных в Донбассе, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Собираем сегодня заседание СНБО. Будем обсуждать и принимать решения о дальнейших шагах. Наш курс на завершение войны и преданность международным договоренностям остается неизменным - так же, как и наша решимость дать отпор любым проявлениям вооруженной агрессии против Украины", - написал Зеленский на странице в Фейсбуке во вторник.
Он обратил внимание, что сегодняшние действия противника были устроены в пятую годовщину трагедии под Дебальцево. "Это не просто циничная провокация, целью которой является нажать на дебальцевскую рану, которая никогда не заживет полностью. Это - попытка сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неудержимыми шагами", - заявил Зеленский.
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