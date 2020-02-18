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СНГ 18.02.2020 12:55

Президент Украины собирает СНБО из-за обострения в Донбассе

Во вторник на заседании Совета национальной безопасности (СНБО) Украины будут приняты решения о дальнейших шагах Украины в связи с утренней атакой на позиции украинских военных в Донбассе, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Собираем сегодня заседание СНБО. Будем обсуждать и принимать решения о дальнейших шагах. Наш курс на завершение войны и преданность международным договоренностям остается неизменным - так же, как и наша решимость дать отпор любым проявлениям вооруженной агрессии против Украины", - написал Зеленский на странице в Фейсбуке во вторник.

Он обратил внимание, что сегодняшние действия противника были устроены в пятую годовщину трагедии под Дебальцево. "Это не просто циничная провокация, целью которой является нажать на дебальцевскую рану, которая никогда не заживет полностью. Это - попытка сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неудержимыми шагами", - заявил Зеленский.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, СНБО, ДОНБАСС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]