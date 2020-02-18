Сингапурское подразделение Huawei поставит в Азербайджан IT-оборудование на $0,5 млн

ООО "Aztelekom" направит около 850 тыс. манатов на закупку телекоммуникационного оборудования DSLAM.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, Aztelekom подписал контракт по купле –продаже данного оборудования с компанией “Huawei International Pte Ltd”, ставшей победителем соответствующего тендера.

Стоимость контракта – 849 тыс. 455,49 манатов (около $0,5 млн по текущему курсу).

Поставка должна быть осуществлена до 10 декабря 2020 года.

Современные устройства DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) относятся к оборудованию нового поколения, которое позволяет операторам подключать абонентов к сетям передачи данных, используя сетевые интерфейсы SDH, ATM и Ethernet.

Huawei International Pte.Ltd. с офисом в Сингапуре предоставляет информационно-коммуникационную инфраструктуру и решения для интеллектуальных устройств.Компания предлагает облачные центры обработки данных, интеллектуальные вычислительные услуги, а также такие продукты, как маршрутизаторы, WLAN и коммутаторы.

ООО «Aztelekom» создано в августе 1992 года и объединяет 57 местных Телекоммуникационных компаний. Объединение входит в структуру министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Н.Аббасова