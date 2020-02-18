Лавров и Шойгу встречаются с итальянским премьером

Министры обороны и иностранных дел РФ Сергей Шойгу и Сергей Лавров проводят встречу с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте.
"Я весьма рад принимать вас здесь сегодня. Для меня имеет большую ценность то, что вы сегодня здесь", - сказал Конте, открывая встречу.
Во вторник в Риме состоятся двусторонние консультации министров обороны и иностранных дел РФ и Италии и встреча в формате "2+2".
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