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СНГ 18.02.2020 13:14

Лавров и Шойгу встречаются с итальянским премьером

Министры обороны и иностранных дел РФ Сергей Шойгу и Сергей Лавров проводят встречу с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте.

"Я весьма рад принимать вас здесь сегодня. Для меня имеет большую ценность то, что вы сегодня здесь", - сказал Конте, открывая встречу.

Во вторник в Риме состоятся двусторонние консультации министров обороны и иностранных дел РФ и Италии и встреча в формате "2+2".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ИТАЛИЯ, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ, МИНИСТРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]