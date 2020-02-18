Азербайджан увеличил в январе добычу серебра в 2,6 раза

Добыча серебра в Азербайджане в январе 2020 года составила 540,4 кг, что в 2,6 раза больше января 2019 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.
По данным статистики, на 1 февраля 2020 года запасы добытого серебра на складах компаний-производителей составляют 185 кг.
Добыча серебра в Азербайджане в настоящее время осуществляется двумя компаниями. В частности, 21 августа 1997 года Азербайджан подписал контракт с Anglo Asian Mining PLC.
Кроме этого, добычей занимается ЗАО «AzerGold», созданное указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.
Б.Рустамбеков
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