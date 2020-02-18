В Турции распорядились арестовать почти 700 человек из-за их предполагаемых связей с Гюленом

Турецкая прокуратура выдала ордера на арест 695 человек, которых обвиняют в связях с проживающим в США оппозиционным богословом Фетхуллахом Гюленом, сообщает агентство Asscoiated Press.

Среди них - более 70 сотрудников военно-судебных органов. Кроме того, выданы ордера на арест примерно 100 действующих военнослужащих ВВС и ВМС Турции.

В июле 2016 года в Турции была предпринята попытка госпереворота, в организации которой в Стамбуле подозревают Гюлена.

За время расследование путча арестовано около 77 тыс. человек. Еще примерно 130 тыс. человек, в том числе военных, были уволены или отстранены от службы.

Богослов, проживающий в США, заочно арестован в Турции, Анкара требует от Вашингтона его экстрадиции. Гюлен заявляет, что не связан с попыткой переворота в Турции.