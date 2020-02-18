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Регион 18.02.2020 13:25

В Турции распорядились арестовать почти 700 человек из-за их предполагаемых связей с Гюленом

Турецкая прокуратура выдала ордера на арест 695 человек, которых обвиняют в связях с проживающим в США оппозиционным богословом Фетхуллахом Гюленом, сообщает агентство Asscoiated Press.

Среди них - более 70 сотрудников военно-судебных органов. Кроме того, выданы ордера на арест примерно 100 действующих военнослужащих ВВС и ВМС Турции.

В июле 2016 года в Турции была предпринята попытка госпереворота, в организации которой в Стамбуле подозревают Гюлена.

За время расследование путча арестовано около 77 тыс. человек. Еще примерно 130 тыс. человек, в том числе военных, были уволены или отстранены от службы.

Богослов, проживающий в США, заочно арестован в Турции, Анкара требует от Вашингтона его экстрадиции. Гюлен заявляет, что не связан с попыткой переворота в Турции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ГЮЛЕН, АРЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]