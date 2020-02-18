ФРГ обсуждает с США ограничение негативного влияния санкций из-за "Северного потока 2" на немецкие предприятия, заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.

"Мы говорим с нашими американскими друзьями и партнерами и с российскими о том, как мы можем ограничить негативное воздействие санкций на немецкие предприятия", - сказал Альтмайер.

"Северный поток 2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Пропускная способность - 55 млрд куб. м. газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Учредителем и владельцем контрольного пакета акций компании-оператора проекта - Nord Stream 2 AG является "Газпром". В консорциум входят французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Принятые США 20 декабря 2019 года санкции в отношении трубоукладчиков "Северного потока 2" заставили швейцарскую компанию Allseas остановить работы по прокладке магистрали. Одним из вариантов достройки является задействование российских мощностей. В 2015 году "Газпром" купил многоцелевое судно, которое позднее получило название "Академик Черский". Сейчас судно проходит масштабную модернизацию, завершение которой намечено на 2020 год.

Изначально ввод в эксплуатацию "Северного потока - 2" был запланирован на конец 2019 года.