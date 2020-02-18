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Дальнее зарубежье 18.02.2020 20:01

ФРГ ведет переговоры с США для минимизации влияния санкций из-за "Северного потока 2" - Минэкономики

ФРГ обсуждает с США ограничение негативного влияния санкций из-за "Северного потока 2" на немецкие предприятия, заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.

"Мы говорим с нашими американскими друзьями и партнерами и с российскими о том, как мы можем ограничить негативное воздействие санкций на немецкие предприятия", - сказал Альтмайер.

"Северный поток 2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Пропускная способность - 55 млрд куб. м. газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Учредителем и владельцем контрольного пакета акций компании-оператора проекта - Nord Stream 2 AG является "Газпром". В консорциум входят французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Принятые США 20 декабря 2019 года санкции в отношении трубоукладчиков "Северного потока 2" заставили швейцарскую компанию Allseas остановить работы по прокладке магистрали. Одним из вариантов достройки является задействование российских мощностей. В 2015 году "Газпром" купил многоцелевое судно, которое позднее получило название "Академик Черский". Сейчас судно проходит масштабную модернизацию, завершение которой намечено на 2020 год.

Изначально ввод в эксплуатацию "Северного потока - 2" был запланирован на конец 2019 года.

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Тэги: ФРГ, США, "СЕВПОТОК", САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]