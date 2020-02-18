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Дальнее зарубежье 18.02.2020 20:50

Партия "Наш дом Израиль" заявляет, что подверглась кибератаке с территории РФ

В преддверии внеочередных парламентских выборов партия русскоязычных израильтян "Наш дом Израиль" (НДИ) подверглась кибератаке с территории России, сообщила во вторник пресс-служба НДИ.

Председатель фракции НДИ в кнессете (парламенте) депутат Одед Форер подал во вторник утром в полицию жалобу в связи тем, что "партия подверглась кибератаке с использованием лживых и грубых пропагандистских материалов в социальных сетях", сообщили израильские СМИ.

В кибератаке были задействованы производственные мощности иностранных компаний.

"Атаки осуществляются посредством группы "ботов", управляемых с сервера, размещенного в Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы НДИ.

"Немалая часть контента посвящена очернению новых репатриантов из стран бывшего СССР", - отмечается в пресс-релизе.

По оценке компании сетевой безопасности, нанятой НДИ, речь идет о профессиональной работе.

В соответствии с постановлением, принятым председателем ЦИК перед выборами в кнессет 21-го созыва, анонимная пропаганда запрещена и влечет за собой уголовные санкции, указывается в сообщении пресс-службы.

Внеочередные парламентские выборы намечены на 2 марта.

НДИ, национально-патриотическая партия правой направленности, образована в январе 1999 года. Лидером партии и её создателем является выходец из СССР Авигдор Либерман.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПАРТИЯ, ХАКЕРЫ, АТАКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]