В преддверии внеочередных парламентских выборов партия русскоязычных израильтян "Наш дом Израиль" (НДИ) подверглась кибератаке с территории России, сообщила во вторник пресс-служба НДИ.
Председатель фракции НДИ в кнессете (парламенте) депутат Одед Форер подал во вторник утром в полицию жалобу в связи тем, что "партия подверглась кибератаке с использованием лживых и грубых пропагандистских материалов в социальных сетях", сообщили израильские СМИ.
В кибератаке были задействованы производственные мощности иностранных компаний.
"Атаки осуществляются посредством группы "ботов", управляемых с сервера, размещенного в Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы НДИ.
"Немалая часть контента посвящена очернению новых репатриантов из стран бывшего СССР", - отмечается в пресс-релизе.
По оценке компании сетевой безопасности, нанятой НДИ, речь идет о профессиональной работе.
В соответствии с постановлением, принятым председателем ЦИК перед выборами в кнессет 21-го созыва, анонимная пропаганда запрещена и влечет за собой уголовные санкции, указывается в сообщении пресс-службы.
Внеочередные парламентские выборы намечены на 2 марта.
НДИ, национально-патриотическая партия правой направленности, образована в январе 1999 года. Лидером партии и её создателем является выходец из СССР Авигдор Либерман.
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