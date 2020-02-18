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СНГ 18.02.2020 17:03

Украина увеличила до $1 млрд ассигнования на гособоронзаказ

Сумма бюджетных средств, выделенных в Украине на государственный оборонный заказ, повышена по сравнению с 2019 годом на 16%, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

"Утверждение решения по основным показателям государственного оборонного заказа на 2020, 2021, 2022 годы. Сегодня пресс-служба Совета безопасности и обороны выдаст пресс-релиз. Там будут цифры... вы там сможете с этим ознакомиться. Единственное, что могу сказать, что гособоронзаказ повышен по сравнению с прошлым годом на 16%", - сказал Данилов на брифинге по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины в Киеве во вторник.

"И сумма, которую мы рассчитываем в этом году на это потратить - более $1 млрд", - уточнил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: УКРАИНА, ОБОРОНА, ГОСЗАКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]