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Дальнее зарубежье 18.02.2020 17:16

Совет ЕС пересмотрел "черный список" офшоров-нарушителей

Совет ЕС принял во вторник постановление, пересматривающее учрежденный ранее Евросоюзом список стран и территорий, не сотрудничающих в предоставлении сведений об офшорных активах налоговым органам ЕС.

"Работа над списком стран и территорий, не сотрудничающих в целях налогообложения, основывается на углубленном оценочном процессе, мониторинге и диалоге с примерно семьюдесятью странами и территориями", - отмечается в коммюнике Совета ЕС.

В нем сообщается, что к восьми странам и территориям, уже внесенным в этот список "налоговых гаваней", Совет ЕС решил добавить Каймановы Острова, Республику Палау, Панаму и Сейшельские Острова.

До этого решения с ноября 2019 года в "черном списке" числились Американское Самоа, Фиджи, Гуам, Оман, Самоа, Тринидад и Тобаго, Американские Виргинские острова и Вануату.

Они внесены в этот список, так как "не реализовали в согласованные сроки налоговые реформы, которые обязались провести", поясняется в сообщении Совета ЕС.

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Тэги: ЕС, ОФШОРЫ, НАРУШЕНИЯ, ПЕРЕЧЕНЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]