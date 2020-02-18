ЕБРР и GCF могут выделить Грузии 60 млн евро для обновления поездов в тбилисском метро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в партнерстве с Green Climate Fund (GCF) планируют предоставить Грузии 60 млн евро для закупки "Тбилисской транспортной компанией" 40 новых вагонов в рамках модернизации столичного метро.

Согласно информации, опубликованной на сайте ЕБРР, банк планирует выделить Грузии суверенный кредит в размере 50 млн евро, софинансирование GCF - 10 млн евро.

Совет директоров ЕБРР намерен рассмотреть вопрос о выделении этого кредита 23 апреля 2020 года.

Согласно сообщению, из вагонов, приобретенных на выделенные средства, будут сформированы 10 поездов подземки. В сообщении отмечается, что проект является частью более широкой программы, направленной на оказание помощи городу "в реформировании управления общественным транспортом путем финансирования обновления систем автобусов и метро и реструктуризации сети".

Как сообщалось, ранее ЕБРР в рамках программы финансирования "зеленой" экономики (GEFF) уже выделял Грузии кредиты на приобретение 375 новых пассажирских автобусов для Тбилиси, а также городов Батуми, Кутаиси, Поти, Гори, Рустави, Телави и Зугдиди.

ЕБРР - ведущий институциональный инвестор Грузии. С 1991 года - начала деятельности в стране - банк инвестировал более $4 млрд в 249 проектов в разных секторах экономики.

GCF - финансовый механизм в рамках ООН, который помогает финансировать в развивающихся странах проекты в области низкоэмиссионного, устойчивого к изменениям климата развития.