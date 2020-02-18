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Дальнее зарубежье 18.02.2020 17:39

Около 500 туристов покинут лайнер Diamond Princess в Японии в среду

Порядка 500 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, находившегося на карантине в Иокогаме, покинут его уже в среду, сообщают западные СМИ со ссылкой на представителя японского Минздрава.

"Число пассажиров, которые уезжают в среду, пока не установлено точно, в основном -из-за того, что это пассажирам нужно самим решать, когда они уезжают. Но будет около 500 человек", - сказал он журналистам.

Ранее сообщалось, что еще 88 случаев заражения новым типом коронавируса выявлено на борту круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине в Японии.

Таким образом, общее число заболевших на этом лайнере составляет 542 человека. На момент обнаружения первых случаев заболевания на борту находилось около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа.

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на 14-дневный карантин.

В понедельник стало известно, что Канада, Южная Корея, Гонконг, Италия и Австралия приступают к эвакуации своих граждан, которые прошли двухнедельный карантин на Diamond Princess.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ЛАЙНЕР, КАРАНТИН, ТУРИСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]