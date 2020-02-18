Китай второй раз за год снижает цены на моторное топливо

Розничные цены на моторное топливо снизятся в Китае с 19 февраля во второй раз в 2020 году, сообщает газета саудовских деловых кругов Al-Eqtisadiya.

Государственный комитет по делам развития и реформ КНР объявил во вторник о решении снизить стоимость тонны бензина на 415 юаней ($59,24), на дизельное топливо на 400 юаней вслед за падением мировых цен на нефть.

С начала года цены на моторное топливо в Китае снизились в целом на 10%.