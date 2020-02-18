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ТЭК 18.02.2020 16:53

Китай второй раз за год снижает цены на моторное топливо

Розничные цены на моторное топливо снизятся в Китае с 19 февраля во второй раз в 2020 году, сообщает газета саудовских деловых кругов Al-Eqtisadiya.

Государственный комитет по делам развития и реформ КНР объявил во вторник о решении снизить стоимость тонны бензина на 415 юаней ($59,24), на дизельное топливо на 400 юаней вслед за падением мировых цен на нефть.

С начала года цены на моторное топливо в Китае снизились в целом на 10%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, БЕНЗИН, ЦЕНА, СНИЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]