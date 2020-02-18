Казахстан ратифицировал конвенцию ШОС о противодействии экстремизму

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Конвенции Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремизму", сообщила пресс-служба главы государства.

Конвенция была подписана в столице Казахстана 9 июня 2017 года. Ее целью является повышение эффективности сотрудничества сторон в противодействии экстремизму.

В соответствии с документом, стороны осуществляют свои права и обязанности в рамках конвенции в соответствии с принципами суверенного равенства, территориальной целостности государств и невмешательства во внутренние дела других государств.

"Документом определяются принципы установления юрисдикции в отношении преступлений, охватываемых конвенцией. Каждая сторона в соответствии с основополагающими принципами ее правовой системы разрабатывает и осуществляет меры на национальном уровне по противодействию экстремизму и финансированию экстремизма. Конвенция устанавливает перечень деяний, за совершение которых стороны с учетом основополагающих принципов своих правовых систем должны установить гражданско-правовую, административную либо уголовную ответственность", - отмечается в документе.

Кроме того, конвенцией устанавливаются особенности выдачи и передачи осужденных, оказания правовой помощи, исполнения запросов, решения вопросов конфискации имущества.

Ранее заместитель председателя Комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана Нургали Билисбеков сообщал, что конвенция впервые на международном уровне закрепляет понятие экстремизма, как деструктивного явления, определяет его содержание и основные формы экстремистской деятельности, подлежащей криминализации.

"Реализация конвенции позволит усилить пограничное сотрудничество с государствами-участниками по предотвращению проникновения членов экстремистских организаций на территорию стран ШОС, повысить эффективность взаимодействия с соответствующими международными региональными организациями в разработке осуществления мер по противодействию экстремизму, усилить контрпропагандистскую работу, в том числе в СМИ, сети интернет, повысить эффективность мониторинга СМИ и сети интернет в целях своевременного выявления и пресечения распространения экстремистской идеологии, укрепить культурные традиции, духовно-нравственные и патриотическое воспитание, призванное побудить граждан осознанно противостоять экстремизму", - отмечал Билисбеков.