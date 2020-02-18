В ЛНА заявляют, что потопили турецкое судно с оружием в Триполи

В Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара заявили, что потопили турецкое судно в порту Триполи, сообщает "Аль-Арабийя".
Согласно данным ЛНА, речь идет о судне, доставившем ранее во вторник в ливийскую столицу оружие и боеприпасы.
Ранее арабские СМИ сообщали, что ЛНА провела артобстрел Триполи.
На публикуемых в соцсетях видеозаписях видно, как над судном поднимается густой дым.
В Ливии в настоящее время сохраняется двоевластие. В стране функционирует признанное международным сообществом правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи и так называемое "Восточное правительство", которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает военный лидер Халифа Хафтар, который с апреля 2019 года штурмует Триполи.
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