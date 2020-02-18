В ЛНА заявляют, что потопили турецкое судно с оружием в Триполи

В Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара заявили, что потопили турецкое судно в порту Триполи, сообщает "Аль-Арабийя".

Согласно данным ЛНА, речь идет о судне, доставившем ранее во вторник в ливийскую столицу оружие и боеприпасы.

Ранее арабские СМИ сообщали, что ЛНА провела артобстрел Триполи.

На публикуемых в соцсетях видеозаписях видно, как над судном поднимается густой дым.

В Ливии в настоящее время сохраняется двоевластие. В стране функционирует признанное международным сообществом правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи и так называемое "Восточное правительство", которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает военный лидер Халифа Хафтар, который с апреля 2019 года штурмует Триполи.