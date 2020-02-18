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Регион 18.02.2020 17:02

В ЛНА заявляют, что потопили турецкое судно с оружием в Триполи

В Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара заявили, что потопили турецкое судно в порту Триполи, сообщает "Аль-Арабийя".

Согласно данным ЛНА, речь идет о судне, доставившем ранее во вторник в ливийскую столицу оружие и боеприпасы.

Ранее арабские СМИ сообщали, что ЛНА провела артобстрел Триполи.

На публикуемых в соцсетях видеозаписях видно, как над судном поднимается густой дым.

В Ливии в настоящее время сохраняется двоевластие. В стране функционирует признанное международным сообществом правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи и так называемое "Восточное правительство", которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает военный лидер Халифа Хафтар, который с апреля 2019 года штурмует Триполи.

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Тэги: ЛИВИЯ, ТУРЦИЯ, СУДНО, АТАКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]