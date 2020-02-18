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Транспорт и связь 18.02.2020 17:00

BNA планирует к 2023г обновить автобусный парк в Баку на 100%

Бакинское транспортное агентство (BNA) планирует в ближайшие три года полностью обновить автобусный парк Баку, заявил председатель правления BNA Вюсал Керимли.

«В целом, за пять лет обновлены 855 автобусов. Из них 600 были привезены BNA из-за рубежа, остальные - со стороны частных перевозчиков. До сих пор автобусный парк в Баку обновился на 40%. Ежегодно с этой целью в Азербайджан импортируется около 300 автобусов, тем самым в ближайшие три года мы планируем обновить автобусный парк на 100%», - сказал Керимли во вторник на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает сайт главы государства.

Керимли также сообщил, что в 2019 году 2,2 тыс. автобусами в Баку было перевезено 801 млн пассажиров. Общее число компаний в Баку, действующих в сфере пассажироперевозок на общественном транспорте, сократилось с 65 до 37.

По его словам, из 2,2 тыс. автобусов свыше 600 работают на сжатом газе (CNG). При этом, пассажироперевозчикам также даны указания по закупке автобусов, работающих на CNG.

Керимли добавил, что в текущем году BNA планирует закупить 415 автобусов. «Из 415 автобусов, которые будут приобретены в текущем году, 115 уже заказаны, на поставку остальных 300 будет объявлен тендер. В том числе, мы планируем привезти 8-ми и 9-метровые автобусы, более безопасные для движения внутри города и в поселках. В то же время, со стороны частных автоперевозчиков в марте ожидается доставка около 50 автобусов, которые будут запущены на маршрутные линии в направлении столичных поселков», - сказал он.

По его словам, в четвертом квартале 2020 года Агентство планирует в поэтапном порядке обеспечить автобусами бакинские пригоды в соответствии с размерами местных дорог и степени разворота, поскольку движение 12-метровых автобусов в ряде поселков не представляется возможным.

Глава Агентства добавил, что BNA совместно с Государственным Агентством автомобильных дорог готовит проекты по дорожной инфраструктуре поселковых дорог.

«Еще одним новшеством текущего года станут автобусные хабы. В сентябре 2019 года открылся хаб «Кероглу». В поселках мы планируем создать малые автобусные хабы вокруг кольцевой железной дороги, что позволит пассажирам добираться до центра города либо автобусом, либо поездом», - сказал он.

Н.Аббасова

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Тэги: ПАРК, АВТОБУСНЫЙ, ОБНОВЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]