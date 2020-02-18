BNA подготовит отчет по созданию автомобильных паркингов в Баку

Бакинское транспортное агентство (BNA) в первой половине 2020 года представит президенту Азербайджана отчет по созданию автомобильных паркингов в Баку, заявил председатель BNA Вюсал Керимли.

«Мы привлекли иностранных консультантов с целью анализа инфраструктуры, а также с экономической точки зрения. Город должен быть разделен на зоны», - сказал Керимли во вторник в ходе приема президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Керимли отметил, что необходимо провести анализ свободных дорог в «часы пик», определить места для строительства паркингов, причем в зависимости от необходимости строить подземные паркинги, уличные паркинги или же в местах плотного проживания населения и около молов строить модульные паркинги и определить тарифы.

Глава BNA подчеркнул, что в зависимости от зоны тарифы на паркинг также должны отличаться.

Б.Рустамбеков