BNA подготовит отчет по созданию автомобильных паркингов в Баку

Бакинское транспортное агентство (BNA) в первой половине 2020 года представит президенту Азербайджана отчет по созданию автомобильных паркингов в Баку, заявил председатель BNA Вюсал Керимли.
«Мы привлекли иностранных консультантов с целью анализа инфраструктуры, а также с экономической точки зрения. Город должен быть разделен на зоны», - сказал Керимли во вторник в ходе приема президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Керимли отметил, что необходимо провести анализ свободных дорог в «часы пик», определить места для строительства паркингов, причем в зависимости от необходимости строить подземные паркинги, уличные паркинги или же в местах плотного проживания населения и около молов строить модульные паркинги и определить тарифы.
Глава BNA подчеркнул, что в зависимости от зоны тарифы на паркинг также должны отличаться.
Б.Рустамбеков
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