Гани переизбран президентом Афганистана

Президент Афганистана Ашраф Гани добился переизбрания, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на опубликованные во вторник окончательные результаты голосования.
Гани получил 50,64% голосов, а его ближайший соперник - глава правительства Абдулла Абдулла - 39,52%.
Изначально Национальная избирательная комиссия (НИК) Афганистана объявила Гани победителем еще 22 февраля 2019 года. Однако эти результаты опротестовала афганская партия "Исламское общество".
Затем комиссия по жалобам сообщала, что зарегистрировала 16,5 тыс. жалоб о нарушениях и злоупотреблениях на выборах президента Афганистана. В результате в НИК провели проверку этих жалоб.
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