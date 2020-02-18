BNA планирует к июлю внедрить карточную систему оплаты за проезд на всех автобусных маршрутах в Баку

Бакинское транспортное агентство (BNA) планирует в первом полугодии 2020 года внедрить безналичную систему оплаты за проезд на всех маршрутных линиях в Баку, заявил председатель правления BNA Вюсал Керимли.

«Мы планируем в течении первой половины текущего года обеспечить автобусы, работающие на всех маршрутных линиях в Баку, карточной системой оплаты за проезд», - сказал Керимли во вторник на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает сайт главы государства.

Он напомнил, что в настоящее время в Баку в перевозке пассажиров занято 2,2 тыс. автобусов.

По данным, опубликованным на сайте BNA, карточная система оплаты за проезд в общественном транспорте действует на 663 автобусах в Баку.

Как сообщалось, для безналичной системы оплаты за проезд используются карты «BakıKART» стоимостью 2 маната. Стоимость одного внутригородского проезда составляет 0,3 маната.

Н.Аббасова