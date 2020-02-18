Операция ЕС в отношении Ливии должна быть согласована с СБ ООН - Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил во вторник о необходимости согласования с Советом безопасности ООН операции ЕС по обеспечению оружейного эмбарго в отношении Ливии.
"Наша позиция заключается в том, что необходимо свято соблюдать решение Совета безопасности (ООН) и не предпринимать шагов, которые рассматривались бы как неуважение к прерогативам этого высшего органа ООН в сфере поддержания международной безопасности", - сказал Лавров на пресс-конференции в Риме.
Министр подчеркнул, что Россия ждет более конкретной информации об использовании военно-морских и наземных сил стран ЕС для обеспечения оружейного эмбарго в Ливии.
"Коллеги обещали более подробно и более конкретно сформулировать замысел, который лежит в основе этого решения Евросоюза. И, безусловно, если речь идет о соблюдении решений Совета безопасности ООН, то механизмы выполнения таких решений должны согласовываться с СБ ООН", - сказал Лавров.
"Я убежден, что Совет безопасности, наши европейские коллеги, смогут получить решение, которое будет и их устраивать, и обеспечивать соблюдение норм международного права, включая прерогативу Совета безопасности", - добавил глава МИД РФ.
В свою очередь глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Евросоюз действует на основании полученного от ООН мандата. "Европейская миссия существует только потому, что имеется мандат Организации Объединенных Наций. В противном случае ее бы не было", - сказал Ди Майо.
"Мандат касается оружейного эмбарго (в отношении Ливии - ИФ) и никоим образом не затрагивает другие решения, которые были приняты относительно этой страны", - подчеркнул итальянский министр.
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