Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8412 RUR   0.0268 GBR   2.2092 TRY   0.2808

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.09 0.04 Brent 57.67 0.35

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 18.02.2020 19:03

Операция ЕС в отношении Ливии должна быть согласована с СБ ООН - Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил во вторник о необходимости согласования с Советом безопасности ООН операции ЕС по обеспечению оружейного эмбарго в отношении Ливии.

"Наша позиция заключается в том, что необходимо свято соблюдать решение Совета безопасности (ООН) и не предпринимать шагов, которые рассматривались бы как неуважение к прерогативам этого высшего органа ООН в сфере поддержания международной безопасности", - сказал Лавров на пресс-конференции в Риме.

Министр подчеркнул, что Россия ждет более конкретной информации об использовании военно-морских и наземных сил стран ЕС для обеспечения оружейного эмбарго в Ливии.

"Коллеги обещали более подробно и более конкретно сформулировать замысел, который лежит в основе этого решения Евросоюза. И, безусловно, если речь идет о соблюдении решений Совета безопасности ООН, то механизмы выполнения таких решений должны согласовываться с СБ ООН", - сказал Лавров.

"Я убежден, что Совет безопасности, наши европейские коллеги, смогут получить решение, которое будет и их устраивать, и обеспечивать соблюдение норм международного права, включая прерогативу Совета безопасности", - добавил глава МИД РФ.

В свою очередь глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Евросоюз действует на основании полученного от ООН мандата. "Европейская миссия существует только потому, что имеется мандат Организации Объединенных Наций. В противном случае ее бы не было", - сказал Ди Майо.

"Мандат касается оружейного эмбарго (в отношении Ливии - ИФ) и никоим образом не затрагивает другие решения, которые были приняты относительно этой страны", - подчеркнул итальянский министр.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ЛИВИЯ, ЕС


Похожие новости


Лавров: я продолжаю честно исполнять свои обязанности Лавров заявляет о важности ВТС Москвы и Баку Лавров на встрече с президентом Азербайджана высказался за реализацию мер доверия в рамках нагорно-карабахского урегулирования Контакт Путина и Зеленского будет полезен для понимания позиции президента Украины по "минским соглашениям" - Лавров РФ и США вряд ли договорятся по северо-востоку Сирии - Лавров Лавров нанесет официальный визит в Ереван - глава МИД Армении

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]