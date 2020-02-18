Банковская система Азербайджана в 2019г сохранила значительный профицит ликвидности – ЦБ

Остаток средств, привлеченных Центробанком Азербайджана посредством депозитных аукционов и размещения нот, на 1 января 2020 года составляет 950 млн манатов.
«В 2019 году Центробанк провел 53 депозитных аукциона и 55 аукционов по размещению нот. Остаток по средствам, привлеченным посредством депозитных аукционов и размещения нот, составляет 950 млн манатов", - отмечается в обзоре Центробанка о денежной политике за 2019 год.
По данным ЦБА, на конец 2019 года остаток по средствам, привлеченным посредством депозитных аукционов, оценивается в 250 млн манатов, посредством размещения нот - 700 млн манатов. «Посредством депозитных аукционов средства привлекаются на 14 дней, через размещение нот - на 28 дней, 84 дня, 168 дней и 252 дня», - подчеркивает ЦБА.
Центробанк отмечает, что в отчетный период банковская система имела значительный профицит ликвидности, несмотря на рост кредитной активности. «Это, в свою очередь, повышало спрос на операции по стерилизации, проводимые Центробанком», - подчеркивается в обзоре.
А. Мамедов
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