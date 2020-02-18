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СНГ 18.02.2020 19:34

В ЕС выразили обеспокоенность обострением обстановки в Донбассе

Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) призвал Россию немедленно использовать свое влияние, чтобы не дать разгореться боестолкновениям под городом Золотое в Луганской области.

"Сегодняшние сообщения о военной эскалации близ Золотого с применением запрещенного "минскими соглашениями" оружия, приводящей к жертвам, вызывают крайнюю тревогу", - говорится в заявлении представителя ЕВС, поступившем во вторник в "Интерфакс".

"Эти попытки наступления поддерживаемых Россией вооруженных формирований идут совершенно вразрез с согласованным прекращением огня, которое до сих пор не полностью соблюдается", - подчеркивается в документе.

По словам представителя ЕВС, полная реализация "минских соглашений" и мер, согласованных на "нормандском саммите" в Париже, имеет решающее значение.

"Мы ожидаем, что Россия в полной мере и немедленно использует свое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает в этой связи", - заявляют в Брюсселе.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]