В ЕС выразили обеспокоенность обострением обстановки в Донбассе

Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) призвал Россию немедленно использовать свое влияние, чтобы не дать разгореться боестолкновениям под городом Золотое в Луганской области.

"Сегодняшние сообщения о военной эскалации близ Золотого с применением запрещенного "минскими соглашениями" оружия, приводящей к жертвам, вызывают крайнюю тревогу", - говорится в заявлении представителя ЕВС, поступившем во вторник в "Интерфакс".

"Эти попытки наступления поддерживаемых Россией вооруженных формирований идут совершенно вразрез с согласованным прекращением огня, которое до сих пор не полностью соблюдается", - подчеркивается в документе.

По словам представителя ЕВС, полная реализация "минских соглашений" и мер, согласованных на "нормандском саммите" в Париже, имеет решающее значение.

"Мы ожидаем, что Россия в полной мере и немедленно использует свое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает в этой связи", - заявляют в Брюсселе.