ГААД получит 2,7 млн манатов на завершение строительства мостов на западе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении средств для завершения строительства новых мостов в Гедабекском районе.

Соответствующее распоряжение Алиева опубликовано во вторник на сайте главы государства.

Согласно распоряжению, Госагентству автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) будут выделены средства в размере 2,7 млн манатов на завершение строительства мостов над реками Дайирманчай и Гарачай.

Средства на эти цели будут выделены из госбюджета на 2020 год в рамках государственных капитальных вложений.

Х.Насирзаде