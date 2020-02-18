ГААД получит 2,7 млн манатов на завершение строительства мостов на западе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении средств для завершения строительства новых мостов в Гедабекском районе.
Соответствующее распоряжение Алиева опубликовано во вторник на сайте главы государства.
Согласно распоряжению, Госагентству автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) будут выделены средства в размере 2,7 млн манатов на завершение строительства мостов над реками Дайирманчай и Гарачай.
Средства на эти цели будут выделены из госбюджета на 2020 год в рамках государственных капитальных вложений.
Х.Насирзаде
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