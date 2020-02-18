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ТЭК 18.02.2020 19:07

Шойгу считает необходимым снять запрет на поставку Сирии энергоносителей

Санкции в отношении Сирии необходимо частично отменить, особенно в части поставок энергоносителей, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Там еще надо решать много-много разных вопросов. Одним из них является хотя бы в какой-то части отмена санкций, которые существуют в отношении Сирии. В частности, санкций, запрещающих поставки энергоносителей",- сказал министр на пресс-конференции в Риме во вторник.

"С одной стороны, месторождения нефти контролируются США - там идет неприкрытое, бесцеремонное разграбление богатств, которые принадлежат Сирии и сирийскому народу. С другой стороны - запрещается отгрузка нефти туда",- обрисовал ситуацию Шойгу.

Он заявил, что местные жители остро нуждаются в тепле, горячей воде и электричестве.

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Тэги: РОССИЯ, ШОЙГУ, СИРИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]