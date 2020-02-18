Шойгу считает необходимым снять запрет на поставку Сирии энергоносителей

Санкции в отношении Сирии необходимо частично отменить, особенно в части поставок энергоносителей, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Там еще надо решать много-много разных вопросов. Одним из них является хотя бы в какой-то части отмена санкций, которые существуют в отношении Сирии. В частности, санкций, запрещающих поставки энергоносителей",- сказал министр на пресс-конференции в Риме во вторник.

"С одной стороны, месторождения нефти контролируются США - там идет неприкрытое, бесцеремонное разграбление богатств, которые принадлежат Сирии и сирийскому народу. С другой стороны - запрещается отгрузка нефти туда",- обрисовал ситуацию Шойгу.

Он заявил, что местные жители остро нуждаются в тепле, горячей воде и электричестве.