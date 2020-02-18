Китай готовится наращивать импорт из США, освободит от пошлин 696 наименований товаров

Власти Китая готовят почву для наращивания закупок сырьевых товаров в США, что показывает их готовность соблюдать условия соглашения о первой фазе урегулирования торгового спора с Вашингтоном, пишет агентство Bloomberg.
Министерство финансов КНР во вторник опубликовало список из 696 наименований американских товаров, которые будут освобождены от действия пошлин, введенных ранее Пекином в ответ на аналогичные шаги США. В список вошли, в частности, соя-бобы, свинина, говядина, кукуруза, пшеница, нефть и сжиженный природный газ (СПГ).
Первая фаза торгового соглашения Вашингтона и Пекина предусматривает наращивание Китаем закупок американских товаров и услуг на $200 млрд в течение следующих двух лет, в том числе сырьевых товаров на сумму $95 млрд.
Ранее власти КНР уже делали послабления для компаний, покупавших американские сельскохозяйственные товары, однако впервые послабления коснутся импортеров энергоносителей.
Компании, желающие импортировать американские товары, смогут подать заявку на освобождение от пошлин со 2 марта, сообщил китайский Минфин. Освобождение от пошлин будет действовать в течение года, причем для каждой компании будет прописан определенный лимит импорта, и закупки сверх этого лимита будут облагаться действующей пошлиной.
Минфин намерен "создать условия для реализации условий первой фазы соглашения с США", дав возможность компаниям "начать импорт американских товаров в соответствии с рыночными принципами".
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