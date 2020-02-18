Американское военное присутствие не поможет в чрезвычайных обстоятельствах странам-соседям Ирана - Хаменеи

Страны, соседствующие с Ираном, зря полагаются на американские военные базы, размещенные на их территории, заявил во вторник руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи.

"У США есть десятки военных баз в странах вокруг нашей страны (Ирана - ИФ). Но если однажды что-то случится, эти военные базы не будут представлять какой-либо пользы как для них (США - ИФ), так и для тех бедных стран, которые платят за базы и питают надежды в отношении них", - говорится на странице Хаменеи в твиттере.

Он также призвал наблюдателей не обманываться мнимой мощью США.

"Американцы украшают свой фасад так, чтобы обманывать одних и пугать других. Но так же как великолепие "Титаника" не помешало ему потонуть, так и слава США не предотвратит их падение. Они потонут", - пообещал аятолла.

В ночь на 8 января иранский Корпус Стражей Исламской революции нанес удар баллистическими ракетами по авиабазе Аль-Асад и военному объекту в районе Эрбиля в Ираке, где размещены американские войска.

Этот обстрел стал ответом на убийство 3 января американскими военными в Багдаде командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса в результате спецоперации, которая была проведена по указанию президента США Дональда Трампа.

Первоначально Пентагон сообщал, что в результате ракетного удара никто из американцев не погиб и не пострадал. Однако позднее военное ведомство признало, что после ракетного удара Ирана легкие черепно-мозговые травмы были диагностированы у 109 американских военнослужащих.