Пашинян заверил представителя ЕС в приверженности Армении мирному урегулированию карабахского конфликта

Премьер-министр Армении и спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар обсудили во вторник в Ереване процесс карабахского урегулирования.
"Пашинян заявил, что Армения привержена мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ", - сообщает пресс-служба правительства Армении. На встрече стороны также обсудили отношения Армении и ЕС.
Клаар встретился и с министром обороны Армении Давидом Тонояном. "Клаар заявил, что Евросоюз полностью содействует усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию и готов внести свой вклад в активизацию переговоров в этом формате", - сообщили в пресс-службе министерства обороны Армении.
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