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Карабахский конфликт 18.02.2020 19:20

Пашинян заверил представителя ЕС в приверженности Армении мирному урегулированию карабахского конфликта

Премьер-министр Армении и спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар обсудили во вторник в Ереване процесс карабахского урегулирования.

"Пашинян заявил, что Армения привержена мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ", - сообщает пресс-служба правительства Армении. На встрече стороны также обсудили отношения Армении и ЕС.

Клаар встретился и с министром обороны Армении Давидом Тонояном. "Клаар заявил, что Евросоюз полностью содействует усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию и готов внести свой вклад в активизацию переговоров в этом формате", - сообщили в пресс-службе министерства обороны Армении.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ЕС, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]