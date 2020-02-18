Пашинян заверил представителя ЕС в приверженности Армении мирному урегулированию карабахского конфликта

Премьер-министр Армении и спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар обсудили во вторник в Ереване процесс карабахского урегулирования.

"Пашинян заявил, что Армения привержена мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ", - сообщает пресс-служба правительства Армении. На встрече стороны также обсудили отношения Армении и ЕС.

Клаар встретился и с министром обороны Армении Давидом Тонояном. "Клаар заявил, что Евросоюз полностью содействует усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию и готов внести свой вклад в активизацию переговоров в этом формате", - сообщили в пресс-службе министерства обороны Армении.