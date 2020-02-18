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ТЭК 18.02.2020 19:54

Цены на нефть продолжают падать, Brent подешевела до $56,88 за баррель

Цены на нефть падают во вторник на сохраняющихся опасениях падения спроса в результате распространения коронавируса.

Кроме того, растут сомнения в том, что страны ОПЕК+ готовы еще больше сократить добычу, чтобы попытаться стабилизировать нефтяной рынок.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:35 во вторник составила $56,88 за баррель, что на $0,79 (1,37%) ниже уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на март на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,71 (1,36%) - до $51,34 за баррель.

"Давление на нефтяной рынок оказывают опасения в отношении последствий распространения коронавируса для спроса на нефть, а также отсутствие действий ОПЕК и ее союзников с целью поддержки рынка", - отмечается в обзоре ICICI Bank.

По словам аналитика XM Раффи Бояджана, динамика нефтяного рынка во вторник определяется, как общей тенденцией к уходу от рисков, так и "слабеющими надеждами на то, что страны ОПЕК+ смогут согласовать дополнительное сокращение добычи в качестве контрмеры против ухудшения прогноза глобального спроса на нефть".

Трейдеры ждут новостей о том, что страны ОПЕК+ могут перенести заседание, планирующееся в начале марта, на более ранний период, однако подобных сигналов пока нет, пишет MarketWatch.

Во вторник также стало известно, что США включили швейцарскую трейдерскую структуру "Роснефти" Rosneft Trading S.A. - в санкционный список. Санкции введены за операции в Венесуэле, сообщило подразделение американского Минфина, отвечающее за правоприменение в области санкций (OFAC).

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]